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В Башкирии с рельсов сошли вагоны

Два вагона с рудой сошли с рельсов в Учалах, информирует МЧС Башкирии. Известно, что это часть 17-вагонного состава.

Источник: МЧС РБ

Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты расцепляют вагоны, которые перевезут маневровым поездом до пункта назначения.

«На транспортное сообщение ОАО “РЖД” происшествие не повлияло. Ситуация находится на контроле».

прокомментировали в ведомстве.