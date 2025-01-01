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Полицейские застрелили водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане в США, был застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.

Источник: AP 2024

В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу.

«Он был застрелен полицией, когда вышел из своего автомобиля с автоматом», — говорится в сообщении.

Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными.