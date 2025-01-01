В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

На трассе в Ростовской области водитель автомобиля насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Трагедия произошла 31 декабря около 23:40 на трассе «Новочеркасск-Багаевская».
По предварительной информации ведомства, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» не успел вовремя затормозить и на всей скорости сбил пешехода. Известно, что дончанин шел в попутном направлении двигающегося автомобиля.
— В результате ДТП пешеход скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.