Число пострадавших при наезде авто на толпу в Новом Орлеане выросло до 35

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщал о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.
«В общей сложности 10 жертв были объявлены погибшими на месте происшествия. Было установлено, что около 35 жертв получили травмы в связи с этим инцидентом», — говорится в заявлении полиции.
В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.