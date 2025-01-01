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Число пострадавших при наезде авто на толпу в Новом Орлеане выросло до 35

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Число пострадавших при наезде грузовика на толпу в американском городе Новый Орлеан выросло до 35, заявила в среду местная полиция.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщал о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.

«В общей сложности 10 жертв были объявлены погибшими на месте происшествия. Было установлено, что около 35 жертв получили травмы в связи с этим инцидентом», — говорится в заявлении полиции.

В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.