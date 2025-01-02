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Дебоширы атаковали Ледовый городок в Екатеринбурге

Городок в Историческом сквере пришлось закрыть на час раньше.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь группа вандалов атаковала Ледовый городок в Историческом сквере в центре Екатеринбурга.

Из-за агрессивного поведения некоторых посетителей Ледовый городок в ночь на 1 января закрыли в 3 часа вместо запланированных четырех. Об этом сообщает telegram-канал Екатеринбург. Главное.

Дебоширы сначала перелезли через ограждения, после чего сломали гирлянды, повредили двери на горке и несколько ледовых скульптур. Администрация объекта приняла решение — закрыть городок раньше положенного времени.

Однако после этого посетители пытались сломать скамьи и высказывали угрозы сотрудникам объекта. Из-за этого на место вызвали дополнительную охрану.