Дебоширы атаковали Ледовый городок в Екатеринбурге

В новогоднюю ночь группа вандалов атаковала Ледовый городок в Историческом сквере в центре Екатеринбурга.
Из-за агрессивного поведения некоторых посетителей Ледовый городок в ночь на 1 января закрыли в 3 часа вместо запланированных четырех. Об этом сообщает telegram-канал Екатеринбург. Главное.
Дебоширы сначала перелезли через ограждения, после чего сломали гирлянды, повредили двери на горке и несколько ледовых скульптур. Администрация объекта приняла решение — закрыть городок раньше положенного времени.
Однако после этого посетители пытались сломать скамьи и высказывали угрозы сотрудникам объекта. Из-за этого на место вызвали дополнительную охрану.