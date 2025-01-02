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В Лесном из-за пиротехники сгорела городская елка

Городская елка в Лесном сгорела из-за нарушений правил использования пиротехники, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники полиции предварительно установили, что некий мужчина в красной куртке запустил салют из неровно лежащей коробки с фейерверком. В результате залп попал в елку.

«От первых же выстрелов коробка упала. Все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула», — рассказал полковник Горелых. Ущерб от пожара составил более 600 тыс. руб.

По данным полиции, мужчина был на месте ЧП вместе с женщиной и двумя детьми. Сейчас его ищут сотрудник уголовного розыска. «По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД в ближайшие дни вынесут обоснованное процессуальное решение. Учитывая, что каникулы только начались, призываю отдыхающих проявлять максимум внимания и осторожности при обращении с пиротехническими изделиями», — подчеркнул Валерий Горелых.

Напомним, за прошедшие новогодние сутки сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара.

МЧС