В Лесном из-за пиротехники сгорела городская елка

По данным полиции, мужчина был на месте ЧП вместе с женщиной и двумя детьми. Сейчас его ищут сотрудник уголовного розыска. «По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД в ближайшие дни вынесут обоснованное процессуальное решение. Учитывая, что каникулы только начались, призываю отдыхающих проявлять максимум внимания и осторожности при обращении с пиротехническими изделиями», — подчеркнул Валерий Горелых.