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В Ростове в частном доме произошел пожар

Из-за короткого замыкания в частном доме в Ростове-на-Дону произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В частном доме в Ростове произошел пожар из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 31 декабря на улице Малюгиной.

По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 13:30. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. На место ЧП выехали спасатели. Огонь охватил порядка 20 квадратных метров жилья. Пожар удалось потушить примерно через час.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В происшествии никто не пострадал.