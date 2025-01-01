В США освободили узника Гуантанамо, которого там держали со дня открытия

В Гуантанамо мужчину описывали как опасного заключенного, который был «враждебно» настроен по отношению к охранникам в тюрьме. Однако в 2010 году рабочая группа администрации Барака Обамы пришла к выводу, что аль-Язиди не может быть привлечен к ответственности за военные преступления и имеет право на освобождение в другой стране.