Fox: виновник наезда в Новом Орлеане въехал в США через Мексику

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Человек, устроивший теракт в новогоднюю ночь в центре Нового Орлеана (штат Луизиана), въехал в Соединенные Штаты через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс за два дня до происшедшего. Об этом сообщил телеканал Fox News.