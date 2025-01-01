Названо имя въехавшего в толпу в Новом Орлеане

ABC News добавляет, что следователи пытаются определить, въехал ли он в США недавно и был ли он связан с ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Издание NOLA заявило, что Джаббар вывесил в пикапе флаг ИГИЛ и был одет в военную форму. Также сообщается, что он гражданин США, родившийся в Техасе.