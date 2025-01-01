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У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает газета Daily Mail.

Источник: AP 2024

«Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.

В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.

Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания.

«Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен», — говорится в сообщении.

Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.

Трамп Дональд