У отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

«Отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после того, как у входных дверей взорвался Cybertruck», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, на распространенных в социальных сетях кадрах видно, как автомобиль загорелся возле вращающихся дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.
В результате над гостиницей поднялось большое облако черного дыма. Как сообщает газета, в здании сработала пожарная сигнализация.
Полиция города заявила на своей странице в cоцсети X, что занимается расследованием возгорания.
«Мы расследуем возгорание автомобиля у входа в Trump Towers. Пожар потушен», — говорится в сообщении.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.