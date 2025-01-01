В Ростовской области силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось вечером 1 января.
— Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах, — сообщил врио губернатора Ростовской области.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать вражескую атаку.