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В Ростовской области силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников

В Ростовской области силы ПВО сбили три беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО отражают атаку вражеских беспилотников. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось вечером 1 января.

— Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах, — сообщил врио губернатора Ростовской области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Военные продолжают отражать вражескую атаку.