Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о гибели семерых человек при стрельбе в общепите в Черногории

По информации издания, вооруженный 45-летний мужчина, личность которого установлена, скрылся с места инцидента. Его разыскивает полиция.

Источник: SuperOmsk.ru

Пострадавшие, число которых не уточняется, были доставлены в больницу.

Спецслужбы призывают жителей столицы сохранять спокойствие и оставаться дома, отметили в публикации.

По данным местных СМИ, в баре началась драка, после чего один из ее участников взял оружие и открыл стрельбу.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в результате стрельбы в христианской школе Abundant Life в Мэдисоне, столице американского штата Висконсин, погибли по меньшей мере пять человек, среди них один несовершеннолетний. Семь человек были госпитализированы.