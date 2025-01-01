СМИ сообщили о гибели семерых человек при стрельбе в общепите в Черногории

Пострадавшие, число которых не уточняется, были доставлены в больницу.
Спецслужбы призывают жителей столицы сохранять спокойствие и оставаться дома, отметили в публикации.
По данным местных СМИ, в баре началась драка, после чего один из ее участников взял оружие и открыл стрельбу.
Ранее, 16 декабря, сообщалось, что в результате стрельбы в христианской школе Abundant Life в Мэдисоне, столице американского штата Висконсин, погибли по меньшей мере пять человек, среди них один несовершеннолетний. Семь человек были госпитализированы.