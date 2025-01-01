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При взрыве Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе погиб человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще семь пострадали в результате взрыва электрического пикапа Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе (штат Невада), принадлежащем избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл на пресс-конференции, которая транслировалась основными американскими телеканалами.

Источник: AP 2024

«После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб, — сказал он. — Семь человек получили травмы в результате взрыва».