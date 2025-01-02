Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

«1 января 2025 года было подожжено 984 автомобиля, арестовано 420 человек», — говорится в публикации.
Уточняется, что всего в новогоднюю ночь во Франции были мобилизованы 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы сдерживать возможные беспорядки.
Ранее, 15 июля, сообщалось о том, что почти 50 автомобилей были сожжены в ходе празднования Дня взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, в беспорядках пострадали четверо полицейских. Полицейские в ходе пресечения беспорядков арестовали четырех злоумышленников.