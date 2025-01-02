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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции были сожжены 984 автомобиля, а полиция задержала 420 человек. Об этом 1 января сообщил телеканал BFMTV.

Источник: Willian Cittadin/CC0

«1 января 2025 года было подожжено 984 автомобиля, арестовано 420 человек», — говорится в публикации.

Уточняется, что всего в новогоднюю ночь во Франции были мобилизованы 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы сдерживать возможные беспорядки.

Ранее, 15 июля, сообщалось о том, что почти 50 автомобилей были сожжены в ходе празднования Дня взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, в беспорядках пострадали четверо полицейских. Полицейские в ходе пресечения беспорядков арестовали четырех злоумышленников.