Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

Ранее, 15 июля, сообщалось о том, что почти 50 автомобилей были сожжены в ходе празднования Дня взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, в беспорядках пострадали четверо полицейских. Полицейские в ходе пресечения беспорядков арестовали четырех злоумышленников.