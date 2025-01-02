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При взрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе погиб человек

Ещё семь человек получили травмы.

Один человек погиб в результате взрыва электроавтомобиля Cybertruck у отеля Trump International Hotel, принадлежащем избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, заявил глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

Он добавил, что ещё семь человек получили травмы.

«После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из автомобиля пошёл дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», — сказал Макмэхилл.

Заявление прозвучало на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что у здания гостиницы Trump International Hotel загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. В Сети появились кадры, на которых запечатлён столб дыма.

По данным СМИ, 64-этажный отель был эвакуирован. Проводится расследование.