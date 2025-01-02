При взрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе погиб человек

«После того как Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, мы увидели, что из автомобиля пошёл дым, а затем произошел мощный взрыв. Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», — сказал Макмэхилл.