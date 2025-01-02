ФБР: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии

Подозреваемый в организации теракта в Новом Орлеане является ветераном армии США, сообщила специальный агент ФБР Алита Данкен, передает РИА Новости.
Данкен подтвердила, что подозреваемый ранее проходил военную службу и завершил ее без замечаний.
По данным телеканала ABC News, число жертв наезда грузовика на людей в Новом Орлеане увеличилось до 15 человек, еще 25 получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил член палаты представителей от Луизианы Трой Картер.
Также уточняется, что подозреваемый открыл огонь из автомата, ранив как минимум двух сотрудников полиции.
Между тем у подозреваемого в террористическом акте в Новом Орлеане обнаружили символику террористической организации ИГИЛ*.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.