Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии

Число погибших при наезде грузовика на людей выросло до 15.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в организации теракта в Новом Орлеане является ветераном армии США, сообщила специальный агент ФБР Алита Данкен, передает РИА Новости.

Данкен подтвердила, что подозреваемый ранее проходил военную службу и завершил ее без замечаний.

По данным телеканала ABC News, число жертв наезда грузовика на людей в Новом Орлеане увеличилось до 15 человек, еще 25 получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил член палаты представителей от Луизианы Трой Картер.

Также уточняется, что подозреваемый открыл огонь из автомата, ранив как минимум двух сотрудников полиции.

Между тем у подозреваемого в террористическом акте в Новом Орлеане обнаружили символику террористической организации ИГИЛ*.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.