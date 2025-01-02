При стрельбе в кафе в Черногории погибли 10 человек

«Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум 10 человек из которых двое — несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление… Подозреваемый также лишил жизни некоторых членов своей семьи», — заявил министр журналистам, трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).