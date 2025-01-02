При стрельбе в кафе в Черногории погибли 10 человек

Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в кафе в районе Байице мужчина с инициалами А. М. убил из огнестрельного оружия несколько человек, а затем скрылся.
Раненых доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице. Глава МВД прибыл в Цетине, где провел брифинг.
«Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум 10 человек из которых двое — несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление… Подозреваемый также лишил жизни некоторых членов своей семьи», — заявил министр журналистам, трансляцию вело Радио и телевидение Черногории (RTCG).
По его данным, из четверых раненых двух прооперировали, двоим еще делают операции в Клиническом центре Черногории. Шаранович снова призвал жителей Цетине оставаться в домах до окончания полицейской операции, по его словам, правоохранители близки к тому, чтобы найти подозреваемого.
Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур.
По версии источника RTCG, перед нападением местный житель Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших потом пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил нескольких человек. После этого он направился в району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.
Подчеркивается, что Мартинович не является мафиози, но «известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия».
Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и быть внимательными. Все имеющиеся силы правопорядка задействованы в поисках нападавшего.