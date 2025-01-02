BFMTV: почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь

Во Франции в новогоднюю ночь были сожжены почти 1000 автомобилей, а более 400 человек задержаны. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
По информации ведомства, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года подожжены 984 транспортных средства. Из задержанных 420 человек, 310 были взяты под стражу.
Министр внутренних дел Бруно Ретайо отметил, что многие инциденты были связаны с использованием фейерверков, в том числе нападениями на полицейских и пожарных. В Лионе двухлетняя девочка пострадала от ранения лица и глаза, когда в ее коляску попал зажженный фейерверк. Кроме того, еще один человек оказался в критическом состоянии после аналогичного инцидента.
Ранее сообщалось, как в Берлине временно задержали свыше 50 человек в канун Нового года, а полиция конфисковала около трех тонн пиротехники.