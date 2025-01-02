BFMTV: почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь

Министр внутренних дел Бруно Ретайо отметил, что многие инциденты были связаны с использованием фейерверков, в том числе нападениями на полицейских и пожарных. В Лионе двухлетняя девочка пострадала от ранения лица и глаза, когда в ее коляску попал зажженный фейерверк. Кроме того, еще один человек оказался в критическом состоянии после аналогичного инцидента.