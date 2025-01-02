Маск отреагировал на возгорание Tesla у отеля Трампа в Лас-Вегасе

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал инцидент в Лас-Вегасе, где возле Башни Трампа загорелся автомобиль Tesla Cybertruck.
Маск подчеркнул, что его компания Tesla проводит расследование.
«Вся команда руководства высшего звена компании Tesla расследует происшествие прямо сейчас. Мы опубликуем дополнительную информацию, как только узнаем что-нибудь. Мы никогда не видели ничего подобного», — написал он в соцсети X*.
Напомним, расследование также проводит полиция Лас-Вегаса.
Напомним, у здания гостиницы Trump International Hotel загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. В Сети появились кадры, на которых запечатлён столб дыма.
Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхиллл заявил, что речь идёт о взрыве. Он рассказал, что в результате случившегося погиб один человек. Ещё семь человек получили травмы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.