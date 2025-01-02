Украинские военные использовали американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным СЦКК, на месте обстрела обнаружены характерные фрагменты и осколки, указывающие на применение украинскими военными американской ракеты М30А1 (шрапнельной), запущенной из системы залпового огня M142 HIMARS или M270.
Жители микрорайона сообщили о повреждениях: остекление пятиэтажных домов оказалось разбито практически во всем районе. Одна из местных жительниц, Ольга, отметила, что обстрелом разрушены балконы и выбиты окна, добавив, что, несмотря на разрушения, их воля останется непоколебимой.
Кроме того, в результате атаки был уничтожен гражданский автомобиль. Местный житель Дмитрий рассказал, что в его доме перевернуло мебель и елку, а также полностью выгорела машина. Он выразил недоумение, как продолжать жить в таких условиях, и отметил, что вынужден был временно переехать к родственникам.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника два мирных жителя получили ранения.