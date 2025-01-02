ВСУ ударили кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР

Кроме того, в результате атаки был уничтожен гражданский автомобиль. Местный житель Дмитрий рассказал, что в его доме перевернуло мебель и елку, а также полностью выгорела машина. Он выразил недоумение, как продолжать жить в таких условиях, и отметил, что вынужден был временно переехать к родственникам.