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ВСУ ударили кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР

Обстрелом разрушены балконы и выбиты окна.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные использовали американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, на месте обстрела обнаружены характерные фрагменты и осколки, указывающие на применение украинскими военными американской ракеты М30А1 (шрапнельной), запущенной из системы залпового огня M142 HIMARS или M270.

Жители микрорайона сообщили о повреждениях: остекление пятиэтажных домов оказалось разбито практически во всем районе. Одна из местных жительниц, Ольга, отметила, что обстрелом разрушены балконы и выбиты окна, добавив, что, несмотря на разрушения, их воля останется непоколебимой.

Кроме того, в результате атаки был уничтожен гражданский автомобиль. Местный житель Дмитрий рассказал, что в его доме перевернуло мебель и елку, а также полностью выгорела машина. Он выразил недоумение, как продолжать жить в таких условиях, и отметил, что вынужден был временно переехать к родственникам.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника два мирных жителя получили ранения.