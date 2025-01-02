AP: к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны четыре человека

Американские следователи проанализировали видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина устанавливают самодельное взрывное устройство, связанное с терактом в Новом Орлеане.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Информация о задержании подозреваемых отсутствует.
Как отмечает агентство, эти данные проливают свет на причины, по которым следствие ранее заявило о своей уверенности, что 42-летний гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, совершивший наезд на пешеходов, мог действовать не в одиночку.
Прежде стало известно, что подозреваемый в организации теракта в Новом Орлеане является ветераном армии США.