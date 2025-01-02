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При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек

Глава МВД Данило Шаранович заявил, что погибли двое детей.

Источник: Аргументы и факты

Жертвами стрельбы в городе Цетине в Черногории стали десять человек, заявил глава Министерства внутренних дел страны Данило Шаранович.

Он уточнил, что погибли двое детей.

«Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум десять человек из которых двое — несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление. Подозреваемый также лишил жизни некоторых членов своей семьи», — сказал Шаранович.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.

По словам главы МВД Черногории, раненых доставили в больницу в Подгорице. Он напомнил, что пострадали четыре человека. Двух пострадавших уже прооперировали.

Шаранович вновь призвал жителей Цетине оставаться в домах. Он добавил, что правоохранители «близки к тому, чтобы найти подозреваемого».

Напомним, в кафе в районе Байице мужчина с инициалами А. М. убил из огнестрельного оружия несколько человек, а затем скрылся. По данным RTCG, перед нападением местный житель по имени Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших. Он вернулся в кафе с пистолетом и открыл огонь. Затем мужчина направился в район Хумци, где убил детей владельца заведения и женщину.

Мартинович «известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия».

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Черногории погибли семь человек.