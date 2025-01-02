При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек

Жертвами стрельбы в городе Цетине в Черногории стали десять человек, заявил глава Министерства внутренних дел страны Данило Шаранович.
Он уточнил, что погибли двое детей.
«Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум десять человек из которых двое — несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление. Подозреваемый также лишил жизни некоторых членов своей семьи», — сказал Шаранович.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.
По словам главы МВД Черногории, раненых доставили в больницу в Подгорице. Он напомнил, что пострадали четыре человека. Двух пострадавших уже прооперировали.
Шаранович вновь призвал жителей Цетине оставаться в домах. Он добавил, что правоохранители «близки к тому, чтобы найти подозреваемого».
Напомним, в кафе в районе Байице мужчина с инициалами А. М. убил из огнестрельного оружия несколько человек, а затем скрылся. По данным RTCG, перед нападением местный житель по имени Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших. Он вернулся в кафе с пистолетом и открыл огонь. Затем мужчина направился в район Хумци, где убил детей владельца заведения и женщину.
Мартинович «известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия».
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Черногории погибли семь человек.