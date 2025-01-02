При стрельбе в кафе в Черногории погибли десять человек

Напомним, в кафе в районе Байице мужчина с инициалами А. М. убил из огнестрельного оружия несколько человек, а затем скрылся. По данным RTCG, перед нападением местный житель по имени Ацо Мартинович поссорился с одним из пострадавших. Он вернулся в кафе с пистолетом и открыл огонь. Затем мужчина направился в район Хумци, где убил детей владельца заведения и женщину.