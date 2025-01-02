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CBS: число погибших из-за теракта в Новом Орлеане достигло 15

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Число жертв теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана) увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.

Источник: AP 2024

Он отметил, что на проведение процедуры вскрытия уйдет несколько дней — после их завершения и информирования родственников личности погибших будут опубликованы.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших.