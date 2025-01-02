CBS: число погибших из-за теракта в Новом Орлеане достигло 15

Он отметил, что на проведение процедуры вскрытия уйдет несколько дней — после их завершения и информирования родственников личности погибших будут опубликованы.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших.
ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Число жертв теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана) увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.
Он отметил, что на проведение процедуры вскрытия уйдет несколько дней — после их завершения и информирования родственников личности погибших будут опубликованы.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 35 пострадавших.