Маск: взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван бомбой в салоне

Он отметил, что взрыв произошел из-за пиротехники или бомбы, находившейся в кузове арендованного Cybertruck, и подчеркнул, что телеметрия автомобиля на момент взрыва была полностью в норме. Это заявление Маск сделал в своей социальной сети X*.