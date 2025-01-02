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Маск: взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван бомбой в салоне

Транспортное средство находилось в исправном состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск заявил, что причиной взрыва электропикапа Cybertruck его компании Tesla в Лас-Вегасе стало использование большого количества пиротехники или бомбы, а не техническая неисправность самого автомобиля.

По его словам, транспортное средство находилось в исправном состоянии.

Он отметил, что взрыв произошел из-за пиротехники или бомбы, находившейся в кузове арендованного Cybertruck, и подчеркнул, что телеметрия автомобиля на момент взрыва была полностью в норме. Это заявление Маск сделал в своей социальной сети X*.

Ранее полиция Лас-Вегаса сообщила о расследовании инцидента с возгоранием автомобиля у Trump Towers. Видео с горящим Cybertruck распространилось в сети, в результате взрыва погиб один человек, находившийся в машине, и еще семь получили ранения.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.