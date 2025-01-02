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Застреливший 10 человек в Черногории умер после попытки самоубийства

БЕЛГРАД, 2 января. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу в городе Цетинье и убивший по меньшей мере 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, умер после попытки самоубийства. Об этом в ходе экстренной пресс-конференции заявил глава МВД Черногории Данило Шаранович.

«Полицейская операция была успешно проведена. Таким образом, данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — указал глава правоохранительного ведомства, добавив, что нападавший умер от полученных травм по дороге в медицинское учреждение.

Ранее министр заявил, что подозреваемым является Ацо Мартинович, уточнив, что в ходе стрельбы он убил нескольких членов своей семьи.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич отмечал, что власти страны в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием на фоне массовой стрельбы в городе Цетинье. Он отметил, что все подразделения полиции Черногории задействованы в поиске стрелка. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура и призвало муниципалитеты отменить выступления и концерты, запланированные на вечер 1 января.