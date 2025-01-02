Застреливший 10 человек в Черногории умер после попытки самоубийства

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич отмечал, что власти страны в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием на фоне массовой стрельбы в городе Цетинье. Он отметил, что все подразделения полиции Черногории задействованы в поиске стрелка. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура и призвало муниципалитеты отменить выступления и концерты, запланированные на вечер 1 января.