Застреливший 10 человек в Черногории умер после попытки самоубийства

«Полицейская операция была успешно проведена. Таким образом, данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — указал глава правоохранительного ведомства, добавив, что нападавший умер от полученных травм по дороге в медицинское учреждение.
Ранее министр заявил, что подозреваемым является Ацо Мартинович, уточнив, что в ходе стрельбы он убил нескольких членов своей семьи.
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич отмечал, что власти страны в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием на фоне массовой стрельбы в городе Цетинье. Он отметил, что все подразделения полиции Черногории задействованы в поиске стрелка. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура и призвало муниципалитеты отменить выступления и концерты, запланированные на вечер 1 января.