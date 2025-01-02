Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе у отеля Дональда Трампа может быть террористическим актом.
Он не исключил, что инцидент может быть связан с наездом машины на толпу в Новом Орлеане. По словам Маска, оба автомобиля были взяты в аренду через сервис каршеринга Turo.
«Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой», — написал Маск в соцсети X*.
Напомним, у здания гостиницы Trump International Hotel загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. В Сети появились кадры, на которых запечатлён столб дыма. По данным правоохранителей, погиб один человек, ещё семь человек получили травмы.
Маск заявил, что причиной взрыва в Лас-Вегасе стало использование большого количества пиротехники или бомбы, а не техническая неисправность самого автомобиля.
В Новом Орлеане водитель пикапа Ford на большой скорости сначала въехал в людей, а затем, выйдя из автомобиля, стал стрелять. В ответ полицейские открыли огонь.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.