Глава МВД Шаранович: убийца десяти человек в Черногории покончил с собой

Ацо Мартинович, который в среду в Черногории стал причиной смерти 10 человек и ранения еще четверых, покончил с собой, сообщил министр внутренних дел Данило Шаранович.
По его словам, операция по поиску Мартиновича завершилась успешно, но при попытке самоубийства он не скончался сразу. Он умер по пути в Клинический центр Черногории в Подгорице.
Шаранович также выразил опасение, что число жертв может увеличиться до 12.
Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил информацию о смерти нападавшего и заявил, что власти рассмотрят возможность введения запрета на владение оружием. Он также поддержал ужесточение наказания за незаконное владение оружием.
Ранее полиция Черногории сообщила, что Мартинович, вооруженный огнестрельным оружием, расстрелял несколько человек в кафе в районе Байице, после чего скрылся. МВД уточнило, что среди погибших были два ребенка.