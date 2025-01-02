Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Шаранович: убийца десяти человек в Черногории покончил с собой

Число жертв может вырасти до 12.

Источник: Аргументы и факты

Ацо Мартинович, который в среду в Черногории стал причиной смерти 10 человек и ранения еще четверых, покончил с собой, сообщил министр внутренних дел Данило Шаранович.

По его словам, операция по поиску Мартиновича завершилась успешно, но при попытке самоубийства он не скончался сразу. Он умер по пути в Клинический центр Черногории в Подгорице.

Шаранович также выразил опасение, что число жертв может увеличиться до 12.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил информацию о смерти нападавшего и заявил, что власти рассмотрят возможность введения запрета на владение оружием. Он также поддержал ужесточение наказания за незаконное владение оружием.

Ранее полиция Черногории сообщила, что Мартинович, вооруженный огнестрельным оружием, расстрелял несколько человек в кафе в районе Байице, после чего скрылся. МВД уточнило, что среди погибших были два ребенка.