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ФБР: число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

Ранее сообщалось о десяти погибших и 35 пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

В результате террористического акта в Новом Орлеане погибли 15 человек, сообщает Федеральное бюро расследований.

«Правильное число — 15», — цитирует РИА Новости комментарий ФБР.

Напомним, в Новом Орлеане водитель пикапа Ford на большой скорости въехал в людей, а затем, выйдя из автомобиля, стал стрелять. В ответ полицейские открыли огонь, нападавший ликвидирован.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 35 пострадавших. В ФБР заявляли, что у подозреваемого обнаружили символику террористической организации ИГИЛ*.

Кроме того, в Соединённых Штатах у здания гостиницы Trump International Hotel загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом.

Он не исключил, что инцидент может быть связан с террористическим актом в Новом Орлеане. По словам Маска, оба автомобиля были взяты в аренду через сервис каршеринга Turo.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.