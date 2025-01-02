ФБР: число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек

В результате террористического акта в Новом Орлеане погибли 15 человек, сообщает Федеральное бюро расследований.
«Правильное число — 15», — цитирует РИА Новости комментарий ФБР.
Напомним, в Новом Орлеане водитель пикапа Ford на большой скорости въехал в людей, а затем, выйдя из автомобиля, стал стрелять. В ответ полицейские открыли огонь, нападавший ликвидирован.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 35 пострадавших. В ФБР заявляли, что у подозреваемого обнаружили символику террористической организации ИГИЛ*.
Кроме того, в Соединённых Штатах у здания гостиницы Trump International Hotel загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что взрыв автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом.
Он не исключил, что инцидент может быть связан с террористическим актом в Новом Орлеане. По словам Маска, оба автомобиля были взяты в аренду через сервис каршеринга Turo.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.