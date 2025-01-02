Байден: спецслужбы изучат связь теракта в Новом Орелеане и взрыва Tesla

Спецслужбы Соединённых Штатов изучают возможную связь между террористическим актом в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla Cybertruck у гостиницы Дональда Трампа в Лас-Вегасе, заявил действующий американский лидер Джо Байден.
«Мы отслеживаем взрыв Cybertruck возле отеля Trump в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательное сообщество также расследуют, есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — заявил Байден.
Заявление прозвучало в ходе обращения к нации.
При этом Байден проигнорировал просьбы представителей средств массовой информации поделиться подробностями о ходе расследования инцидента у отеля Трампа.
Напомним, у здания гостиницы Trump International Hotel загорелся электромобиль Tesla Cybertruck. Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что речь может идти о теракте. По его словам, оба автомобиля были взяты в аренду через сервис каршеринга Turo.
В Новом Орлеане водитель пикапа Ford на большой скорости въехал в людей и начал стрелять. В ответ полицейские открыли огонь, нападавший ликвидирован. По последним данным, погибли 15 человек.