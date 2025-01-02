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Байден: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был «вдохновлён» ИГИЛ

Злоумышленник обнародовал в соцсетях видео, где рассказал об этом.

Источник: Аргументы и факты

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что мужчина, подозреваемый в террористическом акте в Новом Орлеане был вдохновлён террористической организацией ИГИЛ*.

По словам Байдена, злоумышленник незадолго до теракта обнародовал в соцсетях видео, где рассказал об этом.

«ФБР также сообщило мне, что всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлён ИГИЛ, особенно желанием убивать», — сказал демократ.

Заявление прозвучало в ходе обращения к нации.

Кроме того, Байден проинформировал, что спецслужбы Соединённых Штатов изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе.

Напомним, в Новом Орлеане мужчина за рулём пикапа Ford въехал в людей и начал стрелять. В ответ полицейские открыли огонь, нападавший ликвидирован. По последним данным, погибли 15 человек.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.