Байден: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был «вдохновлён» ИГИЛ

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что мужчина, подозреваемый в террористическом акте в Новом Орлеане был вдохновлён террористической организацией ИГИЛ*.
По словам Байдена, злоумышленник незадолго до теракта обнародовал в соцсетях видео, где рассказал об этом.
«ФБР также сообщило мне, что всего за несколько часов до атаки он разместил в социальных сетях видеоролики, указывающие на то, что он вдохновлён ИГИЛ, особенно желанием убивать», — сказал демократ.
Заявление прозвучало в ходе обращения к нации.
Кроме того, Байден проинформировал, что спецслужбы Соединённых Штатов изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе.
Напомним, в Новом Орлеане мужчина за рулём пикапа Ford въехал в людей и начал стрелять. В ответ полицейские открыли огонь, нападавший ликвидирован. По последним данным, погибли 15 человек.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.