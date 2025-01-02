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Al Jazeera: при атаке Израиля на лагерь беженцев в Газе погибли 10 человек

Израильские военные нанесли по палаточному лагерю в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.
Источник: Аргументы и факты

Не менее десяти палестинцев были убиты военными Израиля в лагере беженцев на юге Газы, информирует Al Jazeera.

По данным катарского телеканала, израильская сторона нанесла удар по палаточному лагерю для перемещённых палестинцев в гуманитарной зоне Аль-Маваси, расположенной в Хан-Юнисе.

«Среди жертв по меньшей мере трое детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время известно о нескольких пострадавших.

В материале подчёркивается, что несмотря на то, что район Аль-Маваси признан «гуманитарной зоной», Израиль неоднократно атаковал его, убив и ранив «сотни людей».

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил мощными ударами по сектору Газа, если движение ХАМАС не освободит заложников и «не прекратит обстреливать его страну».

По информации Al Jazeera, в первый день нового года военные Израиля, помимо Хан-Юниса, осуществили серию атак на сектора Газа. В частности, ударам подверглись лагерь беженцев Эль-Бурейдж и город Газа. В результате не менее 28 человек.