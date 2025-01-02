Владелец комсомольского аэропорта осужден за отмывание денег: что будет с Хурбой

В числе прочего, площадкой для отмывания денег стал аэропорт г. Комсомольска-на-Амуре, расположенный в селе Хурба. Весь пакет акций аэропорта был продан Рогову Росимуществом весной 2016 года. Уже в конце 2016 года прокуратура пыталась оспорить это решение, однако арбитражный суд с доводами надзорных органов не согласился.