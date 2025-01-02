Владелец комсомольского аэропорта осужден за отмывание денег: что будет с Хурбой

Группу предприимчивых дельцов признали виновными в легализации денег, полученных преступным путем, причем в особо крупных размерах.
Как установлено судом, Алексей Рогов, Марина Маханько, Евгения Рыжкова, Игорь Соколов и Андрей Билютин отмывали деньги в составе организованной группы, действующей на территории Санкт-Петербурга и Вологодской области. Незаконные банковские операции группа проводила с начала 2016 года по март 2020, получив от своей незаконной деятельности более 260 миллионов рублей.
В числе прочего, площадкой для отмывания денег стал аэропорт г. Комсомольска-на-Амуре, расположенный в селе Хурба. Весь пакет акций аэропорта был продан Рогову Росимуществом весной 2016 года. Уже в конце 2016 года прокуратура пыталась оспорить это решение, однако арбитражный суд с доводами надзорных органов не согласился.
«Фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы условно: Рогову назначено 7 лет условно с выплатой штрафа в 2,5 миллиона рублей; Маханько — 6 лет и штраф 1,7 миллиона рублей; Рыжковой, Билютину и Соколову — по 4 года и по 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Санкт-Петербурга.
Также подлежит конфискации аэропорт Комсомольска-на-Амуре. Приговор, вынесенный Рогову с его сообщниками, в законную силу еще не вступил.
Следует отметить, что Комсомольский аэропорт является участником целого ряда арбитражных дел, в том числе из-за неуплаты коммунальных платежей. Также у организации имеется задолженность перед сотрудниками по выплатам заработной платы.