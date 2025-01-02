Грузовик сгорел на федеральной трассе М-5 между Миассом и Златоустом

Госавтоинспекция информирует, что все произошло на 1741 километре дороги Москва — Челябинск.
Пострадавших нет. На месте организовано реверсивное движение.
Принимаются меры к эвакуации транспортного средства с проезжей части.
Грузовой автомобиль сгорел на федеральной трассе М-5 «Урал» между Миассом и Златоустом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Госавтоинспекция информирует, что все произошло на 1741 километре дороги Москва — Челябинск.
Пострадавших нет. На месте организовано реверсивное движение.
Принимаются меры к эвакуации транспортного средства с проезжей части.