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Грузовик сгорел на федеральной трассе М-5 между Миассом и Златоустом

Грузовой автомобиль сгорел на федеральной трассе М-5 «Урал» между Миассом и Златоустом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция информирует, что все произошло на 1741 километре дороги Москва — Челябинск.

Пострадавших нет. На месте организовано реверсивное движение.

Принимаются меры к эвакуации транспортного средства с проезжей части.

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