В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

«В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде», — говорится в сообщении.
Заболевшая провела отпуск на Пхукете в период с 14 по 26 декабря 2024 года, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, она употребляла в пищу сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве.
В связи с выявленным случаем была проведена дезинфекционная обработка борта самолета, а также организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, отметили в Роспотребнадзоре. Определен круг контактных лиц, организовано их обследование и медицинское наблюдение, добавили в пресс-службе.
В настоящее время заболевшая выписана из инфекционного стационара, уточнили в ведомстве.