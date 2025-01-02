В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

Заболевшая провела отпуск на Пхукете в период с 14 по 26 декабря 2024 года, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, она употребляла в пищу сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве.