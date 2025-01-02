Airbus 321А выкатился за пределы ВПП в норильском аэропорту

Инцидент произошел с самолетом, прибывшим утром рейсом из Москвы. Во время посадки он разворачивался и съехал с ВПП. На борту лайнера находились 79 пассажиров. «Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в надзорном ведомстве. Обратный рейс выполнит резервный борт. Предполагается, что он вылетит в «северную столицу» Красноярского края из Москвы в 15:30.