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Airbus 321А выкатился за пределы ВПП в норильском аэропорту

В аэропорту Норильска Airbus 321А авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел с самолетом, прибывшим утром рейсом из Москвы. Во время посадки он разворачивался и съехал с ВПП. На борту лайнера находились 79 пассажиров. «Воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в надзорном ведомстве. Обратный рейс выполнит резервный борт. Предполагается, что он вылетит в «северную столицу» Красноярского края из Москвы в 15:30.

Проверку обстоятельств случившегося проводят сотрудники норильской транспортной прокуратуры.