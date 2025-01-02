В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«На борту самолета находились 79 пассажиров», — говорится в публикации.
По данным ведомства, инцидент с лайнером Airbus 321A авиакомпании «Сибирь», выполнявшим рейс из Москвы, произошел около 08:00 по местному времени при развороте на рулежной дорожке.
Воздушное судно временно отстранили от полетов. Пассажиры отправятся в Москву резервным бортом, вылет которого запланирован на 15:30.
Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство также проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс.