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В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Airbus 321A «Сибири» с 79 пассажирами выкатился за пределы ВПП в Норильске.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 2 янв — РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту самолета находились 79 пассажиров», — говорится в публикации.

По данным ведомства, инцидент с лайнером Airbus 321A авиакомпании «Сибирь», выполнявшим рейс из Москвы, произошел около 08:00 по местному времени при развороте на рулежной дорожке.

Воздушное судно временно отстранили от полетов. Пассажиры отправятся в Москву резервным бортом, вылет которого запланирован на 15:30.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Ведомство также проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров, ожидающих задержанный рейс.