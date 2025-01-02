Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил ожоги из-за пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

ЧП произошло во Фрунзенском районе.

Источник: Комсомольская правда

Ночь на 2 января выдалась неспокойной для жильцов дома 8к1 на улице Турку. Праздничное спокойствие нарушило ЧП в соседней квартире — в 04:38 там вспыхнул огонь. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пожар возник в трехкомнатной квартире на площади трех квадратных метров. В результате случившегося пострадал мужчина, его отправили в больницу, — рассказали пожарные.

Потушить возгорание удалось в 04:59. Для этого привлекли силы и возможности 10 спасателей и двух спецмашин.

Ранее в пресс-службе МЧС по Петербургу рассказали, что несмотря на предупреждения, без пожаров и пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь не обошлось. Так, от попадания петард и подобных изделий огонь разгорелся на четырех балконах в домах на улице Летчика Лихолетова, Муринский дороге, улице Уточкина и Садовой улице. В период с 31 декабря по 1 января от использования пиротехники пострадали три человека. Всех их пришлось госпитализировать.

пожары