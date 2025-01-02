Мужчина получил ожоги из-за пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

Ранее в пресс-службе МЧС по Петербургу рассказали, что несмотря на предупреждения, без пожаров и пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь не обошлось. Так, от попадания петард и подобных изделий огонь разгорелся на четырех балконах в домах на улице Летчика Лихолетова, Муринский дороге, улице Уточкина и Садовой улице. В период с 31 декабря по 1 января от использования пиротехники пострадали три человека. Всех их пришлось госпитализировать.