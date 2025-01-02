Мужчина получил ожоги из-за пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

Ночь на 2 января выдалась неспокойной для жильцов дома 8к1 на улице Турку. Праздничное спокойствие нарушило ЧП в соседней квартире — в 04:38 там вспыхнул огонь. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пожар возник в трехкомнатной квартире на площади трех квадратных метров. В результате случившегося пострадал мужчина, его отправили в больницу, — рассказали пожарные.
Потушить возгорание удалось в 04:59. Для этого привлекли силы и возможности 10 спасателей и двух спецмашин.
Ранее в пресс-службе МЧС по Петербургу рассказали, что несмотря на предупреждения, без пожаров и пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь не обошлось. Так, от попадания петард и подобных изделий огонь разгорелся на четырех балконах в домах на улице Летчика Лихолетова, Муринский дороге, улице Уточкина и Садовой улице. В период с 31 декабря по 1 января от использования пиротехники пострадали три человека. Всех их пришлось госпитализировать.