Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

Изначально господин Вешкин обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ), однако дело в отношении него переквалифицировали и выделили в отдельное производство. По версии СКР, он получил деньги от ООО «СЛ Фарма». Сейчас его уголовное дело рассматривается по существу в одном из судов Москвы.