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Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

Следственный комитет предъявил замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павлу Вешкину обвинение в получении особо крупной взятки (по ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

По делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Точное число фигурантов и какие-либо подробности о них не приводятся.

Изначально господин Вешкин обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ), однако дело в отношении него переквалифицировали и выделили в отдельное производство. По версии СКР, он получил деньги от ООО «СЛ Фарма». Сейчас его уголовное дело рассматривается по существу в одном из судов Москвы.

На своем посту Павел Вешкин занимался вопросами контрактной службы. Хамовнический суд Москвы отправил его под арест в январе 2024 года. Утверждалось, что при его участии могли похитить десятки миллионов рублей, выделенных во время пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования.

Военно-медицинская академия имени Кирова находится в Санкт-Петербурге, она была основана в 1798 году. Это учебное учреждение, относящееся к Министерству обороны. В академии также проходят лечение военные и граждане.