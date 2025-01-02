Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

По делу также проходят несколько военнослужащих и гражданских лиц, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Точное число фигурантов и какие-либо подробности о них не приводятся.
Изначально господин Вешкин обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ), однако дело в отношении него переквалифицировали и выделили в отдельное производство. По версии СКР, он получил деньги от ООО «СЛ Фарма». Сейчас его уголовное дело рассматривается по существу в одном из судов Москвы.
На своем посту Павел Вешкин занимался вопросами контрактной службы. Хамовнический суд Москвы отправил его под арест в январе 2024 года. Утверждалось, что при его участии могли похитить десятки миллионов рублей, выделенных во время пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования.
Военно-медицинская академия имени Кирова находится в Санкт-Петербурге, она была основана в 1798 году. Это учебное учреждение, относящееся к Министерству обороны. В академии также проходят лечение военные и граждане.