В Башкирии в наступившем 2025 году один человек погиб при пожаре

Как сообщают в пресс-службе экстренного ведомства, 1 января 2025 года в деревне Рухтино Дуванского района Башкирии загорелась котельная. В результате при пожаре пострадали двое мужчин, их доставили в больницу. Один из них, 50-летний местный житель, скончался. Его 61-летний коллега находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.