В Башкирии в наступившем 2025 году один человек погиб при пожаре

По данным МЧС по Башкирии в наступившем 2025 году произошло 18 пожаров. К несчастью, один человек погиб и еще четверо получили травмы.
Как сообщают в пресс-службе экстренного ведомства, 1 января 2025 года в деревне Рухтино Дуванского района Башкирии загорелась котельная. В результате при пожаре пострадали двое мужчин, их доставили в больницу. Один из них, 50-летний местный житель, скончался. Его 61-летний коллега находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
В другом пожаре, в селе Чесноковка Уфимского района, при пожаре в частном доме пострадали 25-летняя девушка и 36-летний мужчина. Оба находятся в реанимации.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в Нефтекамске был случай травмирования при запуске пиротехники. Фрагмент петарды попал в глаз 11-летней девочке, сейчас она находится в больнице в Уфе, ей провели операцию.
Трагедия произошла накануне в Стерлитамаке. Там внутри гаража спасатели обнаружили тела двоих подростков, они находились в автомобиле. В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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