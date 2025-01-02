Сибиряк «подарил» 630 тысяч рублей мошенникам на Новый год

Первый случай мошенничества в этом году произошел практически под бой курантов. Аферисты связались с 77-летним мужчиной из Иркутской области и сообщили, что его аккаунт взломан, а деньги со счета пытаются украсть. Далее последовало предложение обезопасить финансы и перевести все на «безопасный счет». Сибиряк запаниковал и начал следовать инструкциям злоумышленников. Успел совершить несколько переводов на сумму 630 тысяч рублей, прежде чем заподозрил неладное.