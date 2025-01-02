Сибиряк «подарил» 630 тысяч рублей мошенникам на Новый год

Первый случай мошенничества в этом году произошел практически под бой курантов. Аферисты связались с 77-летним мужчиной из Иркутской области и сообщили, что его аккаунт взломан, а деньги со счета пытаются украсть. Далее последовало предложение обезопасить финансы и перевести все на «безопасный счет». Сибиряк запаниковал и начал следовать инструкциям злоумышленников. Успел совершить несколько переводов на сумму 630 тысяч рублей, прежде чем заподозрил неладное.
— Заявление от пострадавшего было зарегистрировано 1 января. Сначала ему отправили сообщение о том, что деньги пытаются похитить, а позже уже позвонили по номеру телефона. Звонок был не через мессенджер, поэтому мужчина не заподозрил обмана. Суммарный ущерб — 630 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В полиции Иркутской области напоминают о мерах безопасности при общении с незнакомцами в Интернете или по телефону: специалисты финансового сектора, правоохранители, операторы сотовой связи или госслужащие никогда не станут сообщать гражданам об угрозе хищения денежных средств. Так делают только мошенники.