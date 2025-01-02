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На трассе в Омской области 1 января произошла смертельная авария

Первая серьезная авария в новом году, которая унесла человеческую жизнь, произошла в Омской области.

Источник: РИА "Новости"

По сообщениям Госавтоинспекции, всё случилось вечером 1 января в Муромцевском районе.

Предварительно установлено, что в 18:07 на дороге Омск-Муромцево-Седельниково водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на зимней трассе. Машину унесло в кювет и перевернуло. В результате водитель и три его пассажирки оказались в больнице. Еще один пассажир, мужчина, скончался на месте от полученных травм.

При осмотре медики установили, что водитель на момент ДТП был пьян. Все обстоятельства аварии установят в ходе проверки.