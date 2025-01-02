На трассе в Омской области 1 января произошла смертельная авария

По сообщениям Госавтоинспекции, всё случилось вечером 1 января в Муромцевском районе.
Предварительно установлено, что в 18:07 на дороге Омск-Муромцево-Седельниково водитель «Лады Гранты» не справился с управлением на зимней трассе. Машину унесло в кювет и перевернуло. В результате водитель и три его пассажирки оказались в больнице. Еще один пассажир, мужчина, скончался на месте от полученных травм.
При осмотре медики установили, что водитель на момент ДТП был пьян. Все обстоятельства аварии установят в ходе проверки.