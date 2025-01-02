На Кубани вывезли с пляжей около 73 тысяч тонн загрязненного песка

«По состоянию на утро второго января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено почти 73 тысячи тонн замазученного песка. Более половины этого объема приняла площадка временного накопления в х. Воскресенском Анапы — 38 тысяч тонн. Всего с начала работы самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Площадка сделана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь — более 2,8 гектара, она сможет принять не менее 200 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятия утилизации вывоз временно приостановлен, так как они набрали максимальный объем для переработки. Помимо этого, площадки складирования перед процедурой обеззараживания заполнены, вывозить новые партии смогут после того, как будет частично утилизировано то, что уже размешено на этих предприятиях.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани 26 декабря был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.