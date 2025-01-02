На Кубани вывезли с пляжей около 73 тысяч тонн загрязненного песка

«По состоянию на утро второго января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено почти 73 тысячи тонн замазученного песка. Более половины этого объема приняла площадка временного накопления в х. Воскресенском Анапы — 38 тысяч тонн. Всего с начала работы самосвалы разгрузились на ней 2094 раза. Площадка сделана в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, ее площадь — более 2,8 гектара, она сможет принять не менее 200 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта», — говорится в сообщении.