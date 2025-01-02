Из Подмосковья принудительно выдворили более 5 тыс. мигрантов

«С начала 2024 года по постановлениям судебных приставов-исполнителей препровождено до пункта пропуска через Государственную границу РФ 5 100 иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Московской области без соответствующего разрешения. Это практически в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 2023 год — 2 735 граждан)», — отметили в ГУ ФССП.