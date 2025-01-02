Из Подмосковья принудительно выдворили более 5 тыс. мигрантов

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления ФССП России по Московской области, отвечая на запрос агентства.
«С начала 2024 года по постановлениям судебных приставов-исполнителей препровождено до пункта пропуска через Государственную границу РФ 5 100 иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Московской области без соответствующего разрешения. Это практически в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (за 2023 год — 2 735 граждан)», — отметили в ГУ ФССП.
Только за первое полугодие 2024 года приставы принудительно выдворили 2,433 тыс. граждан, незаконно находившихся на территории Московской области.
Число выдворенных мигрантов стало самым большим за последние годы. Ранее сообщалось, что в 2014 году из области было выдворено порядка 3 тыс. мигрантов, в 2015 году — 3 668, в 2019 году — 3 440.