Мужчина погиб при пожаре в Лунинецком районе

Спасатели 1 января около 11.00 получили информацию о загорании жилого дома в деревне Люща Лунинецкого района. В огне погиб хозяин жилья. При пожаре уничтожена кровля и перекрытие в доме, повреждены стены и имущество. Специалисты выясняют причины случившегося.
В этот же день в 13.36 работникам МЧС поступил вызов в деревню Гривда Ивацевичского района. Огонь повредил кровлю, перекрытие, стены и имущество в доме. К счастью, никто не пострадал.
В Каменце 1 января примерно в 14.20 случился пожар в квартире на улице Пивненко. В результате частично повреждена стена, мебель, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.