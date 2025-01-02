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Мужчина погиб при пожаре в Лунинецком районе

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за минувшие сутки произошло три пожара. При одном из них погиб человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Источник: БЕЛТА

Спасатели 1 января около 11.00 получили информацию о загорании жилого дома в деревне Люща Лунинецкого района. В огне погиб хозяин жилья. При пожаре уничтожена кровля и перекрытие в доме, повреждены стены и имущество. Специалисты выясняют причины случившегося.

В этот же день в 13.36 работникам МЧС поступил вызов в деревню Гривда Ивацевичского района. Огонь повредил кровлю, перекрытие, стены и имущество в доме. К счастью, никто не пострадал.

В Каменце 1 января примерно в 14.20 случился пожар в квартире на улице Пивненко. В результате частично повреждена стена, мебель, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.

пожары
МЧС