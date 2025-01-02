Двое детей попали в реанимацию после пожара в Иркутске

Трагедией едва не закончился первый день Нового года. В среду, 1 января, произошел пожар на улице Депутатская в Иркутске. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже многоэтажного жилого дома. К моменту прибытия пожарных расчетов из окна квартиры уже валил густой черный дым. В квартире в момент происшествия находились три человека: отец семейства и его трехлетние близнецы. Благодаря своевременной реакции, всем троим удалось самостоятельно покинуть горящую квартиру. Семью экстренно передали медикам. Сейчас дети находятся в реанимации Ивано-Матренинской больницы, их состояние тяжелое, но стабильное. Отец — в токсикологическом отделении медсанчасти ИАПО.