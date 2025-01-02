Двое детей попали в реанимацию после пожара в Иркутске

Трагедией едва не закончился первый день Нового года. В среду, 1 января, произошел пожар на улице Депутатская в Иркутске. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже многоэтажного жилого дома. К моменту прибытия пожарных расчетов из окна квартиры уже валил густой черный дым. В квартире в момент происшествия находились три человека: отец семейства и его трехлетние близнецы. Благодаря своевременной реакции, всем троим удалось самостоятельно покинуть горящую квартиру. Семью экстренно передали медикам. Сейчас дети находятся в реанимации Ивано-Матренинской больницы, их состояние тяжелое, но стабильное. Отец — в токсикологическом отделении медсанчасти ИАПО.
— Возле подъезда были обнаружены травмированные мужчина 1987 года рождения и двое детей 2021 года рождения. Бригадой скорой помощи, с диагнозом отравление угарным газом, все были госпитализированы в медицинские учреждения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. К тушению привлекались 20 человек и 5 единиц техники. Причина — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.
За минувшие сутки в Иркутской области произошло 16 пожаров. Известно, что три из них случились в многоквартирных жилых домах, три — в частных жилых домах, пять — в хозяйственных постройках. Также горело одно нежилое здание. Было ликвидировано четыре возгорания мусора. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Причиной пяти пожаров стало короткое замыкание электропроводки, двух — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, семи — неосторожное обращение с огнём и неосторожное обращение с огнём при использовании пиротехники — к одному.