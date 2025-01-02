Погибшая у «Атлантики» школьница и арест ректора: 20 преступлений, которые обсуждал Калининград в уходящем году

В уходящем году Калининградскую область потрясли десятки происшествий и преступлений, давших почву для бурных дискуссий. «Клопс» вспомнил самые громкие из них. Многие ЧП касались детей и подростков, другие стали коррупционными скандалами. Некоторые ещё расследуются.
1. Двойное убийство в Голубево.
Преступление, совершённое 3 января, потрясло многих. Тела мужчин 49 и 65 лет обнаружили в запертой изнутри квартире. Уже через несколько дней преступление было раскрыто — в убийстве сознались молодые люди 18 и 19 лет.
Вечером 2 января пьяные парни выбили балконную дверь и ворвались в квартиру на первом этаже. Нападавшие решили, что их жертвы занимаются наркоторговлей, и решили наказать их. Жестоко избив хозяина и его гостя, молодые люди сбежали тем же путём. Изувеченные жертвы вскоре умерли, тела в квартире обнаружила их соседка… В декабре 2024 года уголовное дело в отношении преступников расследовали и передали в суд.
2. 18-летний парень зарезал бабушку возлюбленной в Прибрежном.
Расправа над пожилой женщиной потрясла жителей Калининграда. Убийство произошло в Прибрежном 25 октября. Окровавленное тело пенсионерки нашли в ванной.
Вскоре выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний экс-бойфренд внучки женщины. Молодой человек решил отомстить за разрыв отношений. Один нож он принёс с собой, второй нашёл в квартире. Нападавший нанёс жертве множество ударов в шею, голову и грудь. Парня арестовали.
3. Убийство на Артиллерийской.
25 ноября жители Артиллерийской наблюдали на улице кровавую драму: мужчина напал на молодого человека и зарезал его на глазах прохожих. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего, тот лежал в луже крови.
Убийцу быстро задержали. Им оказался 50-летний отчим невесты погибшего, который приехал к молодым в гости из Советска. Во время застолья мужчины поссорились и вышли на улицу, выясняя отношения. В какой-то момент 29-летний калининградец получил удар ножом в грудь. Подозреваемого арестовали.
4. Внучка задушила бабушку на Серпуховской.
78-летняя старушка стала жертвой собственной внучки. В ночь на 17 декабря 37-летняя калининградка в очередной раз избила, а потом задушила родственницу.
Женщина давно истязала бабушку. На её жестокость жаловались соседи, люди писали, что пенсионерке нет житья, она ходит в синяках. Полиция возбудила уголовные дела против молодой родственницы, но та продолжала издеваться над бабушкой, пока не убила в пьяном угаре.
5. Дебош генерала таможни в гостинице.
Ночью 2 февраля пьяный генерал Федеральной таможенной службы Олег Завгородний устроил дебош в отеле на ул. Сергеева. Сначала он лежал на полу и мешал другим людям. Те пожаловались охраннику, который хотел проводить гостя в номер. В ответ мужчина устроил драку. Пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Те хотели отвезти буяна в участок для составления административного протокола, но Завгородний не унимался: бранился и несколько раз ударил полицейского ногами. Драку он продолжил и в отделе полиции.
Через несколько дней после происшествия таможенник ушёл в отставку. В сентябре уголовное дело в отношении него передали в суд. Он признал вину и раскаялся, приговор обвиняемому ещё не вынесен.
6. Нападение на фельдшера скорой помощи.
Нашумевшее происшествие случилось на ул. Баженова в феврале. 28-летний агрессивный калининградец сначала избил соседа, а затем кинулся на фельдшера скорой, приехавшего на вызов. Против мужчины возбудили уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности»). Сам нападавший объяснил, что в тот день «раскодировался» и у него «снесло крышу».
Уголовное дело дошло до суда в августе. В процессе потерпевший, уставший от долгого разбирательства, согласился на примирение. А нападавший извинился, сделав вывод, что «алкоголь — зло»…
7. Дело о растрате в БФУ.
Громкий коррупционный скандал разразился летом 2024-го — уголовное дело возбудили в отношении ректора и проректора БФУ. Сначала местные паблики облетела фотография с изображением Александра Фёдорова перед разложенными по всему столу пятитысячными купюрами. В университете в тот момент проходили обыски.
Вскоре стало известно, что Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере — более 18 миллионов рублей. Обоим вменяют «присвоение и растрату». По версии следствия, оба обогатились, выписывая незаконные доплаты за интенсивность труда.
Фёдоров заявил, что готов компенсировать ущерб. Он находится в СИЗО, Мялкина — под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
8. Хищение 21 млн руб в колледже.
55-летнюю калининградку, руководившую одним из колледжей, задержали в сентябре 2024-го. Её подозревают в мошенничестве. Как считает следствие, руководитель учебного заведения химичила с контрактами на поставку компьютерного оборудования, вступив в преступный сговор с директором фирмы, с которым была близка. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Директор колледжа заключала договоры на поставку и установку компьютеров, которые не соответствовали техническим характеристикам и требованиям, прописанным в контрактах. Из бюджета утекли 21,8 млн рублей.
9. Золушка, на которой издевалась опекунша.
В 2024 году начали расследовать несколько серьёзных преступлений, где жертвами стали дети. В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело против опекунши из Славского района, которая издевалась над 9-летней девочкой. Ледяной душ, еда с кошачьим кормом, изнуряющие физические упражнения, избиения и каторжный труд по дому — это часть того, что пришлось пережить маленькой «Золушке».
К счастью, ребёнка забрали в хорошую семью, где поднимают ещё двоих детей-сирот. После публикации «Клопс» герои истории побывали на шоу «Мужское и женское», а дети получили подарки от общественников Калининграда. 37-летнюю опекуншу будут судить.
10. Гибель ребёнка при поджоге дома в СНТ.
13 сентября в СНТ Калининграда сгорел частный дом, в огне погиб четырёхлетний мальчик. Когда полицейские начали разбираться в причинах пожара, выяснились кошмарные подробности: особняк спалил сосед.
65-летний местный житель подрабатывал у бабушки мальчика. По мнению мужчины, та слишком мало заплатила. Он принёс к дому соседки пластиковую бутылку с бензином, облил веранду и поджёг. Женщине удалось спастись. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело и арестовали его.
11. Издевательства фермера над ребёнком.
Ещё один вопиющий случай произошёл в августе под Неманом. Женщина обвинила фермера-соседа в том, что он поймал её восьмилетнего сына и на пару со своим работником тушил сигареты о руки мальчика.
Мужчина грозился в другой раз поджечь ребёнка горелкой. Мать обратилась в полицию, однако реакции не было, пока информация не дошла до СМИ. Фермер поначалу отпирался и уверял, что мать сама поиздевалась над мальчиком. После вмешательства СК в отношении него возбудили уголовное дело, фермера арестовали.
12. ОПГ школьников с Сельмы.
В минувшем году не только дети становились жертвами взрослых, но и наоборот. Уже несколько месяцев «Клопс» рассказывает, как на Сельме орудует банда малолеток. Школьники не дают покоя местным жителям — нападают на сверстников, воруют в торговых центрах, хулиганят в подъездах, матерятся, взрывают петарды около машин.
После многочисленных жалоб и публикаций полиция возбудила уголовное дело, но агрессивных подростков это не останавливает. Когда и чем закончатся их похождения, продолжит выяснять «Клопс».
13. Группа подростков надругалась над девушкой.
В ночь на 18 декабря за ТЦ «Маяк» трое подростков напали на 16-летнюю девушку, избили и надругались над ней, угрожая ножом. У несчастной отобрали телефон, а 18-летнему парню, который пытался вступиться за пострадавшую, проломили голову.
Нападавших 15, 16 и 17 лет задержали по горячим следам. В отношении компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Всех отправили в СИЗО. Идёт следствие, проверяется причастность молодых людей к другим преступлениям.
14. Сбитые на Ленпроспекте школьницы.
В 2024-м произошло несколько резонансных страшных ДТП. В январе около Атлантики таксист сбил двух девочек-школьниц, которые шли по пешеходному переходу из палатки с фастфудом. 16-летние подруги Настя и Диана получили тяжелейшие травмы.
За здоровье пострадавших подростков переживал весь Калининград. Через несколько дней Настя скончалась в больнице, Диана выжила и потихоньку идёт на поправку. Таксист, сбивший девочек, осуждён. По иску потерпевших он должен выплатить семьям по три миллиона рублей.
15. Смертельное ДТП на Черняховского.
13 августа наркоман на BMW вылетел на тротуар в толпу пешеходов. Смертельные травмы получила 50-летняя врач из Хабаровска — она приехала на Балтику в отпуск с мужем и сыном. Её супруг тоже попал под колёса, но выжил. Травмы получили также двое калининградцев.
Водителя арестовали и поместили в СИЗО. Он во всём сознался и раскаялся, над виновником ДТП идёт суд. Уже сейчас молодой человек выплачивает компенсации пострадавшим и семье погибшей женщины.
16. В Шоссейном на зебре сбили ребёнка.
20 сентября под Калининградом пьяная автомобилистка не успела затормозить перед пешеходным переходом, по которому шёл восьмилетний мальчик. Ребёнок возвращался из магазина, катил рядом велосипед и не дошёл до дома несколько десятков метров… В состоянии комы с тяжелейшими травмами Дениса увезли в больницу. За его жизнь боролись врачи и молились калининградцы.
Семья оказалась в трудной ситуации: отец — инвалид, маме приходилось неотлучно быть с сыном. Неравнодушные люди собрали в помощь семье около 400 тысяч рублей. Денис с мамой слетали на лечение в Москву и вернулись в Калининград. Мальчику значительно лучше: он уже ходит и говорит. Водитель в СИЗО, идёт следствие.
17. Около «Европы» погиб байкер.
21 сентября десятки калининградцев стали свидетелями смертельного ДТП и его последствий в центре города. От площади Победы в сторону эстакадного моста мчался байкер, когда напротив «Европы» стал разворачиваться автомобиль. Машина оказалась на пути мотоциклиста. Всё произошло в мгновения, а удар был такой силы, что байк разлетелся на куски. Водителя пытались реанимировать до последнего вздоха.
У мужчины остались дети. Вдова погибшего рассказала «Клопс», как не могла дозвониться супругу, а затем увидела геолокацию: она указывала, что муж едет в морг… Водителя легковушки арестовали, идёт следствие.
18. На Горького микроавтобус влетел в остановку.
ДТП произошло вечером 10 декабря на перекрёстке улиц Горького и Сибирякова. После столкновения Audi с микроавтобусом последний влетел в остановку общественного транспорта. Водитель «микрика» погиб, пострадали две женщины, ожидавшие автобус, одна из них была в тяжёлом состоянии. Семья погибшего водителя узнала о его гибели от ритуального агента.
Поначалу была информация, что за рулём легковушки была девушка, однако потом в ГАИ сообщили обратное: водитель — мужчина 1992 года рождения. Близкие погибшего ищут свидетелей и пытаются разобраться в случившемся.
19. Продолжается расследование ДТП на Киевской.
После громкого ДТП на Киевской прошло более года, однако дело не дошло даже до суда. Водитель продолжает утверждать, что за рулём ему стало плохо и он невиновен. В сентябре 2024 года семья пострадавших вместе с журналистом «Клопс» побывала в программе «Малахов», посвящённой резонансному ДТП. О случившемся узнала вся Россия, но последняя экспертиза не смогла установить, в каком состоянии был водитель BMW.
В декабре фигурант уголовного дела должен был отправиться на очередное исследование в федеральный медицинский центр, но из-за большой очереди поедет туда лишь 16 января. Новогодние праздники мужчина встретит дома с семьёй, у него нет каких-либо ограничений, его даже не лишили водительских прав.
20. Дело об убийстве младенца отправят на новое рассмотрение.
Дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич расследовалось с ноября 2018 года. Присяжные в Калининграде оправдали врачей, апелляционный суд в Москве отменил этот вердикт. За убийство недоношенного младенца в 4-м роддоме медиков приговорили к 9 и 9,5 годам колонии.
Ни Белая, ни Сушкевич не признают вины, а их адвокаты добились пересмотра дела — обвинительный приговор отменили. В будущем году намечается очередной судебный процесс с новым составом присяжных заседателей. «Клопс» следит за громким процессом. Пока медики остаются под стражей.