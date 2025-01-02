Погибшая у «Атлантики» школьница и арест ректора: 20 преступлений, которые обсуждал Калининград в уходящем году

После громкого ДТП на Киевской прошло более года, однако дело не дошло даже до суда. Водитель продолжает утверждать, что за рулём ему стало плохо и он невиновен. В сентябре 2024 года семья пострадавших вместе с журналистом «Клопс» побывала в программе «Малахов», посвящённой резонансному ДТП. О случившемся узнала вся Россия, но последняя экспертиза не смогла установить, в каком состоянии был водитель BMW.