На экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело



Арест Копайгородского продлили до 17 февраля. Об этом сообщили «Известия».



Напомним, что в отношении экс-мэра было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Бывшего политика и его жену Янину Копайгородскую задержали осенью 2024 года. В их домах и офисах провели свыше 50 обысков. Фигурантов подозревают в растрате и взятке в размере 43 млн рублей, которую Копайгородский, согласно данным расследования, мог получить через свою супругу. Суд наложил арест на имущество и счета их семьи и родственников на сумму около 600 млн рублей.