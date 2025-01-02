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Известного уфимского ресторатора обвинили в домогательствах к двухлетней дочери

«Честный репортаж»: ресторатора из Уфы обвинили в домогательствах к двухлетнему ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», по заявлению супруги задержали и арестовали ресторатора Игоря Баринова. По данным издания, его обвиняют в домогательствах к двухлетней дочери.

Как пишет «Честный репортаж», Баринова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера по отношению к собственной дочери. На данный момент ему предъявлено обвинение, она находится в СИЗО. Свою вину уфимский ресторатор не признает.

Согласно открытым данным, Игорю Баринову принадлежат несколько крупных развлекательных заведений в центре Уфы.

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