Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck

«Следователи установили, что подозреваемый — 37-летний Мэттью Ливельсбергер», — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в армии США.
По информации телеканала, следователи ФБР находятся в одном из домов, где проживал подозреваемый, с ними работают сотрудники Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.